Türkiye Gazetesi

Almanya'da bir trende gerçekleştirilen bıçaklı saldırı korku dolu anlar yaşattı. Bavyera eyaletinde Regensburg-Nürnberg seferini yapan trende saat 09.00 sıralarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 2'si ağır 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

İÇERİSİNDE 300 YILCU BULUNUYORDU

Acil yardım çağrısı üzerine olay yerine gelen polis, bıçaklı saldırganın gözaltına alındığını ve saldırganın 27 yaşında bir erkek olduğunu aktardı.

Saldırının terörle bağlantısı olmadığı ifade edilirken, saldırganın psikolojik sorunlarının olabileceği aktarıldı. Olay sırasında trende yaklaşık 300 yolcu bulunduğu kaydedildi.

DEMİRYOLU HATTI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Yolcu treni, Nürnberg'in güneydoğusundaki Seubersdorf'ta polis ve adli tıp uzmanları tarafından incelenmeye alındı. Alman demiryolu operatörü Deutsche Bahn, iki şehir arasındaki demiryolu hattının geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

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