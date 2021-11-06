Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Ahmednagar kentindeki bir hastanenin korona virüs servisinde yangın çıktı.

11 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Polis müfettişi Jyoti Karkade, yangının başladığı bölümde 17 hastanın bulunduğunu, 11'inin yangında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Karkade, 6 hastanın durumunun stabil olduğunu belirtti. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, faciaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ölümlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Yangınla mücadele için kullanılan ekipman eksikliği nedeniyle Hindistan'da bu tür olaylar çok sayıda can kaybıyla sonuçlanıyor.

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