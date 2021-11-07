Türkiye Gazetesi

Libya Dışişleri Bakanı Necla Al Menguş, Libya Başkanlık Konseyi kararıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Başkanlık Konseyi’nin yayımladığı resmi karara göre, "Libya Siyasi Diyalog Forumu sonuçlarına aykırı şekilde dış politikada Başkanlık Konseyi ile koordinasyon olmadan hareket ederek idari kuralları çiğnediği" gerekçesiyle Menguş’un ihtiyati olarak görevinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Menguş hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilerek, soruşturma tamamlanana kadar Menguş'a yurt dışına çıkış yasağı getirildiği de bildirildi.

BM'den Libya'da sığınmacılara yönelik saldırıların durdurulması çağrısı Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Ayman Gharaibeh, Libya'daki sığınmacı ve göçmenlere yönelik saldırılara son verilmesi çağrısında bulundu.

Libya'da seçim var, kampanya yok Darbeci Hafter'in kontrolündeki Libya Temsilciler Meclisi ve Libya Devlet Yüksek Konseyi, 24 Aralık'ta yapılacak seçimler için anayasal temel konusunda hâlâ uzlaşmaya varamadı.