Meksika'nın başkenti Meksiko'nun doğusundaki Puebla kentinde korkunç bir kaza meydana geldi. Freni arızalanan kamyon, otoyol gişelerinde bekleyen araçlara çarptı.
Kazada kamyon şoförü dahil 19 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kamyonun freni boşaldı, sürücü araçlara çarpmamak için ağaçlık alana daldı Kocaeli’nin Gebze ilçesinde freni boşalan demir yüklü bir kamyonun sürücüsü, durumu fark edince diğer araçlara çarpmamak için ağaçlık alana daldı.
Kamyonete çarpan araç bariyerlere ok gibi saplandı Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kamyonete çarpan hafif ticari araç ardından bariyerlere saplandı. Kazada 4 kişi yaralandı.