Türkiye Gazetesi

Ordunun yayın organı olan "Cezayir Ordusu" dergisinde, Macron'un 1830'daki işgalden önce bir Cezayir ulusunun olmadığı yönündeki açıklamalarına cevap verildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Macron, siyasetinin başarısızlığını ve ülkesinin tarihindeki aksaklıkları karıştırıyor, artık gerçek ile yanılsamayı, doğru ile yanlışı, bilgi ile cehaleti birbirinden ayırt edemiyor." ifadeleri kullanıldı.

"TARİHİ ÇARPITMAKTANSA BİRAZ SUSMAK DAHA İYİDİR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cezayir'e düşman olanlara diyoruz ki, eğer ülkemizdeki korkunç sömürgeci geçmişinizden kurtulamıyorsanız, bu hastalığın ilacı özür dilemek veya en azından susmaktır. Çünkü eğer ve cahilce sözler dışında bir şey söylemeyeceksek tarihi çarpıtmaktansa biraz susmak daha iyidir."

Fransa'nın Cezayir'de planlarının tutmadığı, Ulusal Kurtuluş Ordusunun, Fransız generallerin ve mareşallerin kibirlerini ayaklar altına alarak onları ülkeden kovduğu vurgulanan açıklamada "Hepsi kağıttan memur olmadılar mı?" sorusuna yer verildi.

MACRON VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI

"Macron neden gerçekleri atlayıp, ülkesi, Cezayir'i sömürgeleştirmeden önce bir Cezayir ulusu olup olmadığını sorgulayacak kadar ileri gidiyor?" ifadelerine yer verilen açıklamada, Macron'un kamuoyuna verdiği sözleri yerine getiremediği ve bu açıklamalarla seçmenlerin duygularına yönelmeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, "Birçok analist, Macron'un, açıklamalarının nereye varacağını hesaplayamadığı tahmininde bulundu." ifadeleri kullanıldı.

"CEZATİR TARİHİ GERÇEKLERE DAYALI DEĞİL" DEMİŞTİ

Le Monde gazetesinin 2 Ekim'deki haberine göre Macron, Cezayir tarihinin gerçeklere dayalı olmadığını ve Fransa'ya düşmanlık üzerine inşa edildiğini öne sürmüş ve Osmanlının ülkedeki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımlamıştı.

Macron'un bu açıklamaları Cezayir'de hem resmi hem de sivil kanattan tepkiyle karşılanmıştı.

Cezayir yönetimi, Macron'un söylemlerine tepki olarak 3 Ekim'de hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapatmış ve ardından Cezayir'in Paris Büyükelçisi Muhammed Anter Davud'u istişare için ivedilikle ülkeye çağırmıştı.

Macron'un sözleri Fransa ile Cezayir arasındaki gerginliği yeniden arttırdı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cezayir'e yönelik sarf ettiği suçlayıcı cümleler neticesinde, iki ülke arası ilişkilerin yeniden gerilmesine neden oldu.

Çavuşoğlu'ndan Macron'a 'sömürge' resti: Söyleyecek sözü varsa yüzümüze söylesin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 9. Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ukrayna'da yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cezayir üzerinden Türkiye'ye yönelik saldırgan ve suçlayıcı ifadeler kullanmasının ardından sert tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Macron'un Bizimle ilgili de söyleyecek bir sözü varsa arkamızdan değil, doğrudan yüzümüze söylemesini tercih ederiz. " diye konuştu.