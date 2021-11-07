Kazakistan'da Eyalet Valisi Jenis Kasımbek, yerel saatle 8.30’da ArcelorMittal Temirtau şirketine bağlı Abayskaya madeninde grizu patlaması meydana geldiğini açıkladı.
Olay anında yer altında bulunan toplam 64 işçinin 52'sinin sağ salim yüzeye çıkartıldığı ancak 6 işçinin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
Durumu ağır 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.
Kazakistan İçişleri Bakanı Yuryi İlyin başkanlığındaki heyetin olay yerine intikal ettiği duyuruldu.
Ukrayna'da grizu patlaması: 8 ölü Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir madende meydana gelen grizu patlamasında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Çin’de grizu patlaması: 32 ölü Çin’in kuzeydoğusunda bulunan bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında 32 madenci hayatını kaybetti.
Kömür madeninde grizu patlaması: 12 ölü Çin'in Cilin eyaletindeki olayda olayda12 kişi hayatını kaybetti.