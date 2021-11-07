Türkiye Gazetesi

Japonya'da kar yengeci avı sezonunun başlaması ile birlikte her yıl geleneksel olarak düzenlenen açık artırma Kanazawa Limanı'nda gerçekleştirildi. Katılımcılar, eyalet yönetiminin özenle seçerek satışa sunduğu birinci kalite yengeçleri alabilmek için kıyasıya yarıştı.

SADECE BİR YENGEÇ AÇIK ARTIRMAYA ÇIKARILDI

58 tonluk avdan yalnızca bir adet kar yengeci 1.5 kilogram ağırlığı ile tüm kriterleri karşılayarak açık artırmaya çıkarılırken, söz konusu erkek yengeç 5 milyon yenlik (yaklaşık 427 bin lira) rekor fiyata alıcı buldu.

Kaplıca otelleri işleten bir şirketin yengecin sahibi olduğu öğrenilirken, rekor fiyatın Covid-19 pandemisinden kaynaklanan ekonomik sıkıntılara rağmen balıkçılara olan minnettarlığı ifade etmek için ödendiği ifade edildi.

2019'UN REKORU TEKRARLANMIŞ OLDU

Japonya’daki Tottori eyaletinde 2019 yılında gerçekleştirilen açık artırmada yine bir kar yengeci 5 milyon yenlik rekor fiyata alıcı bulmuştu. Son açık artırmada en yüksek fiyat rekoru bir kez daha tekrarlanmış oldu.

Japonya’da 3 adet mantar 65 bin liraya satıldı! Kilosu 925 bin lira... Çam ağacında yetişen üç adet Matsutake mantarının 3 tanesi yalnızca 70 gram olmasına rağmen Japonya'da yapılan açık artırmada 830 bin yene(yaklaşık 65 bin lira) alıcı buldu.