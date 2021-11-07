Türkiye Gazetesi

Cuma akşamı Kasablanca-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, İspanyol hava trafik yetkililerine göre hastalandığını bildiren bir kişiyi tedavi etmek için Palma de Mallorca'ya yönlendirmek istedi ve akşam saatlerinde acil iniş yaptı.



ÇİTLERİ AŞTILAR



Yetkililer hasta olduğunu iddia eden yolcu ile ilgilenirken, kaostan faydalanan uçaktaki 20 kişi kaçarak asfaltta koşmaya başlayarak çitleri geçmeyi başardı.



Polis havalimanını 3 saatten fazla kapalı tutarken, diğer uçaklar başka havalimanına yönlendirildi.



REFAKATÇİ YOLCU DA KAÇTI



Hastaneye kaldırılan ‘diyabet krizi’ geçirdiği iddia edilen hastanın kimliği belirlenemedi ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Sözde hasta yolcunun İspanyol medyasına göre Fas’lı olduğu belirtildi. Sözde hastaya yanında refakatçi olarak eşlik eden yolcu da kaçmayı başardı.



Daha önce benzer bir olay yaşamamış olan havalimanında yetkililer bu durum karşısında şaşkın.

24 kişinin karıştığı olayda 12’si gözaltına alındı, Polis diğer kaçan yolcuları arıyor. Soruşturma devam ederken polis, bu kaçışın dikkatlice yapılmış bir plan mı yoksa o anda gelişen bir karar olup olmadığını araştırmaya devam ettiğini açıkladı.



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