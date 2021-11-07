Aliye İzetbegoviç ile Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) kurucularından olan Hsan Cengic'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Cenaze namazının yarın başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılınacağı açıklandı.
SAVAŞ SIRASINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ
Bosna Hersek'te Genç Müslümanlara yönelik davada İzetbegoviç ile birlikte yargılanarak 9 yıl hapse mahkum edilen Cengic, 1992-1995'te yaşanan savaş sırasında önemli görevler üstlendi.
Cengic, Bosna Hersek İslam Birliği'nde meclis başkanı olarak görev yapmıştı.
Boşnak lider İzetbegovic Rusya'yı Bosna Hersek'in içişlerine karışmakla suçladı Bosna Hersek'in en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic, Rusya'nın radikal bir şekilde Bosna Hersek'in içişlerine karıştığını ifade etti.
Boşnak lider Bakir İzetbegoviç'in Covid-19 testi pozitif çıktı Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Genel Başkanı ve Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetbegoviç'in Covid-19 testi pozitif çıktı.