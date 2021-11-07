Türkiye Gazetesi

İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 554 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1078'inin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 987 bin 814'e yükseldiği ülkede, 126 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 127 bin 299 oldu.

3 BİNDEN FAZLA HASTA YOĞUN BAKIMDA

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 3 bin 687 COVID-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da 55 milyon 128 bin 528 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 38 milyon 893 bin 839 kişiye ikinci dozu, 179 bin 906 kişiye ise üçüncü dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 94 milyon 201 bin 273 doz aşı uygulandı.

İran koronavirüs salgınına karşı 406 milyon liralık ekonomik destek paketi hazırladı İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar görenlere ekonomik destek sağlamak ve sağlık sistemini güçlendirmek amacıyla yaklaşık 406 milyon lira tahsis edildiğini açıkladı.

İran koronavirüs tedbirleri kapsamında turistik Kiş Adası'na girişi yasakladı Basra Körfezi'nde yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı turistik Kiş Adası'na girişler, doktor, sağlık personeli ve güvenlik güçleri dışındaki kişilere kapatıldı.

İran koronavirüs teşhis kiti üretmeye başlayacak İran'ın gelecek haftadan itibaren yeni tip koronavirüs teşhis kiti üretmeye başlayacağı duyuruldu.