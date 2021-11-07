Türkiye Gazetesi

İran'da Türk bir firmaya ait olan tır, kaza yaparak devrildi. Tırın devrilmesinin ardından araçtaki tavuklar etrafa saçıldı. Tavukları gören bölgedeki İranlılar, dökülen ürünleri toplayıp yağmalayarak kaçtı.

TIR SÜRÜCÜSÜ O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İran'a tavuk ürünü taşıyan Türk firmasına ait tır, dün Merivan şehrinin dağlık bölgesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada etrafa saçılan koliler halindeki tavuk ürünleri yoldan geçen kişilerce yağmalandı.

O anları bir tır sürücüsü cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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