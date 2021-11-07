Türkiye Gazetesi

2 Kasım’dan bu yana yakıt sıkıntısı yaşanan Gazze, karanlığa gömüldü. Filistin’in Gazze Şeridi’nde Katar tarafından yakıt girişine sınırlama getirilmesi nedeniyle elektrik üretimi durma noktasına geldi.

ARZ AÇIĞI YÜZDE 70'E ULAŞTI

Gazze Elektrik Dağıtım Şirketi Halkla İlişkiler ve Medya Direktörü Muhammed Thabet yaptığı açıklamada, yakıt sıkıntısı nedeniyle Gazze’deki elektrik santralinin faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini ve elektrikteki arz açığının yüzde 70’e ulaşacağını belirtti.

Gazze’deki Enerji ve Tabii Kaynaklar Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, bölgedeki elektrik krizini önlemek için yakıt girişine izin verilmesi için uluslararası topluma acil müdahale çağrısında bulunulmuştu.



GAZZE'NİN 500 MEGAVATLIK ELEKTRİK ÜRETİMİNE İHTİYACI VAR

Katar’dan sağlanan yakıtın, İsrail-Filistin arasında geçtiğimiz mayıs ayında varılan ateşkesin ardından ilk kez geçtiğimiz haziran ayında Gazze’ye girişine izin verilmişti. Söz konusu yakıt, Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) ve Katar arasında yapılan anlaşma uyarınca Gazze’ye sağlanıyor.

Yetkililer, Gazze’nin 500 megavatlık elektrik üretimine ihtiyacı olduğunu ve şu an maksimum üretimin 200 megavatı geçmediğini belirtti.

Öte yandan Gazze Şeridi’ne yönelik 11 gün süren İsrail saldırıları, 21 Mayıs’ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermiş, İsrail saldırılarında Gazze’deki elektrik altyapısı ciddi hasar almıştı.

İngiltere'de akaryakıt krizi büyüyor: Askerler devreye sokuldu! İngiliz Hükümeti, akaryakıt krizinin çözümü için askerleri devreye soktu. Hükümet, pazartesiden itibaren 200 askerin istasyonlarda geçici olarak görevlendirileceğini duyurdu. Görevli askerlerin yanı sıra 300 yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar göreve başlayacak.

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