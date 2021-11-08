Türkiye Gazetesi

Aktav kentinde bulunan bir kafede şiddetli patlama yaşandı. Patlama sonrası iki katlı bir binanın bir kısmı yıkılırken, çevredeki binalar ve araçlar da zarar gördü. İlk bekirlemelere göre can kaybının olmadığı öğrenildi.



EV VE ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Kazakistan'ın, Hazar Denizi'ne kıyısı olan liman kenti Aktav'daki bir kafede şiddetli patlama meydana geldi. İki katlı bir binanın alt katında yer alan kafedeki patlama sonrası binanın bir kısmı yıkıldı. Patlamanın şiddeti ile çevrede bulunan ev ve araçlarda hasar gördü. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi.

CAN KAYBI YOK

Patlamanın yaşandığı bölge araç ve yaya trafiğine kapatılırken, patlamanın meydana geldiği Ayanat isimli kafenin kapalı olduğu ve şu ana kadar can kaybı tespit edilmediği bildirildi. Yetkililer, enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini herhangi bir gelişmede kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

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