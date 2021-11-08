İngiltere’nin Birmingham şehrinde 8 aylık hamile Saiqa Parveen (37), 14 Eylül’de yeni tip koronavirüse yakalandı.
Durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye götürülen Parveen, solunum cihazına bağlandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. 26 Eylül’de sezaryen ameliyatına alınan kadın, Dua Maryam ismi verilen bir kız bebek dünyaya getirdi.
İngiltere'de aşı yaptırmayan 8 aylık hamile kadın, doğumdan sonra Covid-19’dan hayatını kaybetti.
Sutton Coldfield’da Good Hope hastanesinde 1 Kasım’da ölen anne, çocuğunu hiç görme ya da kucağına alma fırsatı bulamadı. Abisi Mughal, Parveen’e yazın aşı sırası geldiğini ama aşı olmayı doğum sonrasına bıraktığını söyledi.
Mughal, “Allah aşkına aşı olun. Aşı hayat kurtarır. Aksi takdirde her şeyinizi kaybedebilirsiniz” dedi. Majid Ghafur (40) ile evli olan Parveen, geride yeni doğan bebeğiyle birlikte 6 kız evlat bıraktı.
ABD, İngiltere, BAE ve Suudi Arabistan, Sudan’da sivil hükümetin derhal geri dönmesini istedi ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, Sudan’da sivil hükümetin ve kurumlarının derhal geri dönmesini, olağanüstü halin (OHAL) sonlandırılmasını talep etti.
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle kışın zor geçebileceği uyarısı yapıldı İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Profesör Jonathan Van-Tam, ülkedeki vaka oranları nedeniyle zor geçebileceğini söyledi.
Aşı yaptırmayan 8 aylık hamile kadın, doğumdan sonra Covid-19’dan öldü
İngiltere'de aşı yaptırmayan 8 aylık hamile kadın, doğumdan sonra Covid-19’dan hayatını kaybetti. Çocuğunu hiç kucağına alamayan kadının yakınları herkesi aşı olmaya çağırdı.
İngiltere’nin Birmingham şehrinde 8 aylık hamile Saiqa Parveen (37), 14 Eylül’de yeni tip koronavirüse yakalandı.
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