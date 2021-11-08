Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Saksonya eyaleti Leipzig- Halli kargo havaalanın bulunduğu Schkeuditzer kavşağındaki "köprüleri havaya uçuracağız" tehdidi polisi alarma geçirdi. A14 devlet karayolunu A9 otoyoluna bağlayan Schkeuditzer kavşağı eyaletin önemli kavşaklarından olduğu kaydedildi. Gelen ihbar üzerine 14 numaralı devlet karayolunda operasyon düzenlendi.

İHBARIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Halle karakolu Polis sözcüsü Antje Hoppen, "A14 otoyol bölgesinde bir risk durumuna ilişkin belirsiz bir ihbarın olduğunu, bir taraftan sahada tedbirlerimizi alırken diğer yandan da ihbarın geldiği kaynağı araştırdıklarını söyledi.

Almanya Kovid-19 vakalarının artmasından endişeli Almanya'da Kovid-19 vakaları salgının başından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Alman Hükümeti yaptığı açıklamada, günlük artan koronavirüs vakalarının artmasından endişeli olduklarını açıkça ifade etti.