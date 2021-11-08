Türkiye Gazetesi

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneği (DIVI) Bilimsel Araştırmalar Direktörü Christian Karagiannidis, basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 hastanın Covid-19'dan yoğun bakımda yattığını belirterek, bu sayının geçen yılın aynı dönemindeki seviyede olduğunu söyledi.

Vakaların artmaya devam etmesi durumunda gelecek haftalarda yoğun bakımda yatan hasta sayısının iki katına çıkacağına işaret eden Karagiannidis, "Haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 300 olursa, Almanya genelinde bölgesel farklılıklarla 4 bin 500 hastanın yoğun bakımda yatmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Karagiannidis, söz konusu verilere dayanarak gelecek haftalarda nasıl bir duruma gelinebileceğinin nispeten net bir şekilde tahmin edilebileceğini söyledi.

COVİD-19 TEDBİRLERİ SIKILAŞTIRILDI

DIVI’nın verilerine göre, Saksonya, Bavyera ve Thüringen eyaletlerinin bazı bölgelerinde bulunan hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinde çok az yer kaldı veya hiç boş yatak kalmadı, bu sebepten bu eyaletlerde Covid-19 tedbirleri sıkılaştırıldı.

Saksonya’da kapalı mekanlara sadece aşı olanlar veya Covid-19’u geçirip iyileşenler girebiliyor.

Thüringen eyaletinde, okullarda öğrencilere test zorunluluğu getirildi.

Bavyera eyaletinde, restoranlara ve kapalı mekanlarda yapılan etkinliklere aşı olanlar, iyileşenler veya PCR testi negatif olanlar girebiliyor.

Berlin ve Baden-Württemberg gibi diğer eyaletlerde de benzer kararların alınması bekleniyor.

Almanya'da haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 201,1'e çıktı. Bu sayı, dün 191,5, 1 Kasım'da ise 154,8 olarak tespit edilmişti.

Almanya Kovid-19 vakalarının artmasından endişeli Almanya'da Kovid-19 vakaları salgının başından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Alman Hükümeti yaptığı açıklamada, günlük artan koronavirüs vakalarının artmasından endişeli olduklarını açıkça ifade etti.

Almanya'da Covid-19 vaka sayıları tırmanışa geçti, rekor kırıldı Covid salgını dünyada yeniden tırmanışa geçti. Almanya'da son 24 saatte 37 bin 120 kişi pozitif çıkarken, 154 kişi de hayatını kaybetti. Artan vaka sayıları ülkede yeniden gündemin zirvesinde.