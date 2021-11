Türkiye Gazetesi

Irak’ta Başbakan Mustafa Kâzımi’nin konutuna yapılan silahlı saldırı sonrası gözler İran’a çevrildi. Emekli Iraklı General Abdusselam Cesim, Kâzımi’ye saldırı olayının arkasında İran’ın olduğunu söyledi. İran-Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani’nin başkent Bağdat’ta olduğunu söyleyen Cesim “İran güdümlü milis grupları, sekiz milyon kişiyi devre dışı bırakarak yaptırdığı seçimde hezimet yaşadı. Irak’ta iktidar şansı kalmayan Tahran, ülkeyi yeni bir kaos ortamına sürüklemeye çalışıyor” dedi.

Irak Başbakanı Kazımi'nin Yeşil Bölge'deki evine SİHA ile suikast girişimi düzenlenmişti

SALDIRGANLAR KAÇIRILDI

Gazetemize konuşan Iraklı General Abdusselam Cesim, eski başbakan Nuri el-Maliki ile Kâzımi’nin evini sadece bir duvarın ayırdığı bilgisini verdi. Sokakların yeniden hareketlendiği ülkede, bazı ülke büyükelçilik binaları SİHA saldırılarının hedefi oldu. Başbakan Mustafa Kâzımi’ye ait konutun vurulması ise ülkede yeni bir tartışma başlattı. Kâzımi, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada “Bu eylemi düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz” dedi.

Abdusselam Cesim “Başbakan’a saldırı emir Tahran’dan geldi. Saldırıyı düzenleyen üç kişi, Haşdi Şabi yöneticilerinden Kays Khazali, Falih Fayad ve Hadi el-Amirî tarafından himaye edildi. Saldırganlar yine Falih Fayad tarafından İran sınırına götürüldü. İranlı yetkililer bu durumun büyük bir skandala sebep olur endişesi ile ülkeye girişine izin vermediği üç Şii militan yine aynı isim tarafından Suriye sınırında yer alan el-Kaim bölgesine getirildi. Oradan Suriye’ye geçirilen milisler Asaeb Ehlü’l-Hak grubu mensupları aracılığı ile Humus’ta bulunan Şii gruplara ait karargâha yerleştirildi” diye konuştu.

İRAN KAOSTAN BESLENİYOR

Mustafa Kâzımi’nin de bir Şii olduğuna dikkat çeken Abdusselam Cesim, İran yönetiminin Irak’ta siyaset, yargı, istihbarat, ordu ve polisi ele geçirdiğini belirtti. Yapılan her tür hileye rağmen İran’ın yaşadığı hezimeti önemli bir mesaj olarak yorumlayan Cesim "Daha birkaç ay öncesine dek Irak parlamentosunda 190 sandalyesi bulunan Tahran’ın sandalye sayısı 64’e düştü. Şimdi ortaya çıkan tabloyu sabote etmek istiyorlar. İktidarı 30 yıl sonra kaybettiler. İran istikrar istemiyor. Şu an Irak içerisinde İran’ın iradesine Şii-Sünni farketmeksizin milyonlar aynı tepkiyi veriyor. Hadra’da yapılan gösteriler bu nefrete en açık örnektir. Yemen, Suriye, Lübnan’da da durum bizden farklı değil. Tek emelleri Şii Hilali’ni bir an önce gerçekleştirmek" ifadelerini kullandı. Meclis'teki İran güdümlü grupların dağılımı şöyle: Hadi el-Amirî 15, el-Maliki 35, Faleh Feyyad 5, Ammar el-Hekim iki ve farklı gruplardan yedi sandalye.

“TERÖR EYLEMİ” DENİLEMEDİ

Henüz hiç bir grubun üstlenmediği saldırıya ilişkin konuşan Irak Hava Kuvvetlerinden Emekli Tümgeneral Muayyad el-Cuburi “Deliller, Başbakan Kâzımi ve ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırılarda aynı füzenin kullanıldığını gösteriyor. Her iki saldırıda da Guadcopter tipi drone kullanıldı. Eldeki verilere göre olay Irak’ta örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildi. Ancak bütün bu delillere ve eylemin şekline rağmen şimdiye kadar yapılan resmî açıklamalarda saldırıya terör eylemi denilememesi enteresan bir durum'” dedi.

