Türkiye Gazetesi

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Sinovac, Sinopharm ve Covaxin aşıları onaylı aşılar listesine eklenecek. Yeni liste 22 Kasım saat 04.00’ten itibaren geçerli olacak. Alınan yeni kararla Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gibi ülkelerde Sinovac, Sinopharm ve Covaxin aşılarını olanlar, İngiltere'ye seyahat edebilecek.

AŞI SETİFİKASI BULUNANLAR KARANTİNAYA GİRMEYECEK

İngiltere’nin seyahat kurallarına göre Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Janssen'ın onaylı aşılardan biriyle tam aşılanan ve aşı sertifikası bulunanlar, yolculuk öncesi Covid-19 testi yaptırmak veya vardıktan sonra karantinaya girmek zorunda kalmıyor. Bu kişiler, sadece İngiltere'ye vardıktan 2 gün sonra hızlı antijen testi yaptırıyor.

37 ÜLKENİN AŞI SERTİFİKASINI TANINDI

Sağlık Bakanı Sajid Javid, bu adımın seyahat sektörü ve şirketler için faydalarına işaret ederken, aileleri ve arkadaşları da yeniden bir araya getireceğini belirtti. İngiltere, ekim ayında Türkiye dahil 37 ülkenin aşı sertifikalarını tanımış ancak onaylı aşı listesinde Sinovac bulunmadığı için sadece Pfizer-BioNTech aşısı olanlara seyahatlerde kolaylık sağlanmıştı.

Covid-19 hapına ilk onay İngiltere'den geldi İngiltere’nin ilaç düzenleyicisi (MHRA), ABD'li ilaç şirketi Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen COVİD-19 hapının onayladığını açıklayarak koronavirüs hapını onaylayan ilk ülke oldu.