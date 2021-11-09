Türkiye Gazetesi

Avrupa’da yaşanan kamyon şoförü sorunu ABD’ye de sıçradı. Yaşanan sorun sonrasında sektöre talep her geçen gün artıyor.

SEKTÖRE TALEP ARTTI

Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl 80 bin, gelecek yıl ise 160 bin kamyon şoförü ihtiyacı oluşacağı yönündeki açıklamalar sonrasında ABD’de onbinlerce kişi şoför olmanın yollarını arıyor.

MAAŞLARI 57 BİN DOLARA ÇIKTI

ABD Çalışma ve İstatistik Bürosu'na göre, halihazırda ortalama 47 bin 130 dolar, yaşanan sorun nedeniyle yapılan 10 bin dolar bonuslarla birlikte 57 bin dolar seviyesine yükselen kamyon şoförü maaşları sonrasında ülkede başvurular her geçen gün artıyor.

REKOR ARTIŞ YAŞANIYOR

Ülkede bulunan geniş bölgelerde sürücü kursları ticari kamyon ehliyeti olmayan kişilere eğitim verirken, ehliyet başvurularında rekor artış görüldüğü belirtildi.

“İLGİLENMEYEN İNSANLARIDA CEZBETTİ”

Ticari kamyon şoförü eğitim almak isteyen kişilerin başvuru sayısında büyük artış olduğunu belirten Long Island sürücü kursu operasyon müdürü Tejbir Batth, "Bu durum, daha önce bu sektörle ilgilenmeyen insanları cezbetti" dedi.

12 HAFTA EĞİTİM SÜRECİ

Ticari ehliyet kurslarına katılmak için bekleme süreleri üçe katlanarak 4 haftadan 12 haftaya yükseldiğini belirten Batth, kursun, talebi karşılamak için kısa süre önce üç yeni traktör römorku satın aldığını ve personel sayısını iki katına çıkardığını vurguladı.

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