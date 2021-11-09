Türkiye Gazetesi

Araştırmalar, Japonya’da geçen sene salgının ilk dalgası sırasında okulları kapatmanın, koronavirüsün yayılmasını önlemede etkili olmadığını gösteriyor. Harvard üniversitesiyle Japonya’daki Gakushuin ve Shizuoka üniversitelerindeki bilim adamları 2020 ilkbaharında Japonya’da okulların kapatıldığı ve kapatılmadığı beldelerdeki kayıtları inceledi.

HALK SAĞLIĞINA BİR KATKISI OLMADI

100.000 kişiye düşen koronavirüs vakaları bakımından bu beldeler arasında herhangi bir fark görülmedi. Okul kapatmanın halk sağlığına bir katkısının olmadığını belirten araştırmacılar, “Japonya'daki okulların kapanmasının Covid-19'un yayılmasını azalttığına dair herhangi bir kanıt bulamadık. Çocuklar ve ebeveynler için potansiyel olumsuz sonuçları göz önüne alındığında, okulların kapatılmasına ilişkin politikaların yeniden gözden geçirilmesi gerekir” ifadesini kullandılar. Daha önceki araştırmalarda da görüntülü olarak uzaktan yapılan eğitimin, çocukların hem akademik başarıları hem de zihin sağlığını olumsuz etkilediği ortaya çıkmıştı.

Çin açıkladı: Covid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili antikor geliştirildi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tedaviler geliştirilmeye çalışıyor. Çin’den ise umut verici bir açıklama geldi. Açıklamada koronavirüse karşı geliştirilen bazı ilaç ve tedavilerin klinik denemelerinde olumlu sonuçlar alındığı belirtildi. 14 hasta üzerinde denenen bir ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiği açıklandı.