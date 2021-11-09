Pazartesi günü Yunanistan’da yeni 7.335 koronavirüs vakası meydana geldi.
Bu, salgının başından bu yana ülkede günlük olarak görülmüş en yüksek rakam.
Yunanistan Milli Halk Sağlığı Teşkilatı, pazartesi günü 65 kişinin de Covid-19’dan öldüğünü açıkladı.
Bu, önceki gün 52’ydi. Ülkede halen 477 kişi solunum cihazına bağlı vaziyette. Salgın başladığından bu yana Yunanistan’da 792.239 Covid-19 vakası görüldü, toplam 16.361 kişi bu enfeksiyondan hayatını kaybetti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Türklerle diyaloğu arzuluyoruz Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye karşı art niyetli olmadıklarını savundu. Yunan Bakan, ikili ilişkilerin de geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Yunanistan’da vaka sayısında 2 gün üst üste rekor artış Yunanistan’da son 24 saatte 6 bin 700 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 754 bin 451’e ulaştı. Ülkede son iki gündür günlük vaka sayıları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.
Yunanistan’da günlük koronavirüs vakalarında rekor
Tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüsle aşılama çalışmaları ve hükümetlerin aldığı tecbirlerle mücadeleye devam ediliyor. Yunanistan'da vaka sayısı 7.335'e ulaştı.
Pazartesi günü Yunanistan’da yeni 7.335 koronavirüs vakası meydana geldi.
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