Türkiye Gazetesi

Covid-19'un çıkış noktası olan Çin, şimdiler de yeni bir salgın ile boğuşuyor. Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Çin'in güneyinde yer alan Hainan adasındaki bir domuz çiftliğinde Afrika Domuz Vebası (ASF) salgını olduğunu duyurdu. OIE, Çin tarafından yayımlanan bir rapora atıfta bulunarak, 1.063 hayvanın bulunduğu çiftlikte salgının 23 Ekim’de başladığını açıkladı. Örgüt, 31 Ekim’de de salgının doğrulandığını aktardı.

ÜÇ YIL ÖNCE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Domuzlar için ölümcül olan ASF, insanlara zarar vermiyor. Çin’de Ağustos 2018’de yaşanan ASF salgınında, bir yıl içinde ülkedeki domuz nüfusunun yaklaşık yarısı telef olmuştu.

ABD'de kuru soğan yüzünden 650 kişi salmonella salgınına yakalandı ABD'de 650 kişi kuru soğandan kaynaklanan salmonella salgınına yakalandı. Salgının, ağustosta ithal edilen beyaz ve kırmızı soğanlardan kaynaklandığı belirlendi.

Koronavirüs salgınını dünyaya duyurmuştu! 600 gün sonra ortaya çıktı Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını ilk duyuran isim olan Chen Qiushi, ortadan bir anda kaybolmuştu. Yaptığı açıklamalarla dünyanın dikkatini çeken Chen Qiush'den tam 600 gün sonra haber geldi. Arkadaşının yayınına konuk olan Qiushi, ''Son bir yıl sekiz ay boyunca çok şey yaşadım. Bazılarını anlatabilirim bazıları ise anlatamayacağım şeyler. İnanıyorum ki ne demek istediğimi anlayacaksınız'' açıklamasında bulundu.