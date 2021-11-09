Türkiye Gazetesi

Fransa ve Rusya arasında üst düzey görüşme olacağı bildirildi. Fransa Dışişleri Bakanlığını tarafından yapılan açıklamada, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly’nin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yla başkent Paris'te 12 Kasım'da düzenlenecek olan Uluslararası Libya Konferansı'nın oturum aralarında görüşeceği aktarıldı.

ULUSLARARASI KRİZLERİN SİYASİ VE ASKERİ BOYUTLARI ELE ALINACAK

Açıklamada, görüşmede İran ile müzakereler, Orta Doğu, Afganistan, Hint-Pasifik, stratejik istikrar ve Avrupa güvenliği ve Sahel-Sahra şeridindeki durumlar olmak üzere bölgesel ve uluslararası krizlerin siyasi ve askeri boyutlarının ele alınacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa’nın Rusya'nın Ukrayna ve Sahel-Sahra bölgelerindeki eylemleri ile ilgili olarak endişelerini dile getireceği ifade edildi.

Fransa'dan, Kazımi'ye yönelik saldırıya kınama Fransa, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.