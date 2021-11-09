Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, bugün Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Suriye'de Mart 2011'de patlak veren iç savaşın başlamasından bu yana ilk defa ülkeye ziyarette bulunan Al Nahyan, rejim lideri Beşşar Esad ile görüştü; taraflar arasında çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

"BM KARARLARINI UYGULAYIN"

Öte yandan, bu görüşme sonrası ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Kıdemli Üyesi Jim Risch, Twitter hesabından açıklama yaptı. Risch "Esad ile ilişkileri normalleştirmeye yanaşan ülkelerin sayısının artması utanç verici. Rejimin, Suriyeli sivillere yönelik şiddetini görmezden gelen BAE ve diğerleri, normalleşmeye yönelik herhangi bir adım atmadan önce 2254 sayısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanması için çalışmalı" ifadelerini kullandı.

BM'nin yardım paraları Esad'a gitmiş Birleşmiş Milletlerin insani yardım için Suriye'ye yönlendirdiği fonun ihtiyaç sahiplerine değil, Esed rejimine gittiği ortaya çıktı.

Esad rejiminden İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı iddiası Beşşar Esad rejimi İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı gerçekleştiğini iddia etti.

Esad’in kuzeni ABD'de lüks araçla gezerken görüntülendi Suriye'yi kana bulayan Beşşar Esad’in kuzeni Ali Makluf, Los Angeles'ın lüks Beverly Hills semtinde görüldü.