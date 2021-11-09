Türkiye Gazetesi

Yemen'in geçici başkenti Aden'de gazeteci çifte bombalı suikast düzenlendi. Hur Mekser ilçesinde Raşa Abdullah ve eşi Muhammed el-Atemi'nin araçlarına tuzaklanan bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı. Hamile olan Raşa Abdullah hayatını kaybetti, kocası da ağır yaralandı. Çift, Emirati Al-Ain kanalında görev yapıyordu.

KAOS ŞEHRİ: ADEN

Saldırının sorumluluğunu henüz üslenen olmazken Aden'deki yetkililerden de olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Aden'de sıklıkla ordu mensupları, güvenlik güçleri, yerel yetkililer, din adamları ve kanaat önderlerini hedef alan saldırılar düzenleniyor.

BM açıkladı: Yemen'de son üç günde 15 sivil hayatını kaybetti Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Yemen'de son üç günde 15 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yemen’in güneyinde bomba yüklü araç patladı: 12 ölü, 43 yaralı Yemen'in güneyindeki Aden Havaalanı yakınlarında bomba yüklü aracın patlaması sonucu 12 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi de yaralandı.

Yemen'de Husiler askeri üsse saldırdı: 30 ölü, 106 yaralı Yemen Sağlık Bakanlığı, Husilerin Al-Anad Üssü'ne düzenlediği saldırıda 30 askerin hayatını kaybettiğini, 106 askerin de yaralandığını açıkladı.