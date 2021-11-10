Türkiye Gazetesi

Singapur’da “isteğe bağlı olarak aşılanmamış” koronavirüs hastalarından ücret alınmaya başlıyor. Guardian’ın haberine göre, hükûmet yetkilileri, aşılanmamış kişilerin yoğun bakıma ihtiyaç duyanların “büyük çoğunluğunu” oluşturduğunu ve “sağlık kaynakları üzerindeki baskıya orantısız şekilde katkıda bulunduğunu” belirtti.



Singapur'da salgının başından bu yana toplam 211 bin vaka görünürken, 551 kişi hayatını kaybetti

Ülkede şu anda Singapurluların yanı sıra daimî ikamet edenler ve uzun süreli vize sahiplerinin, Covid-19 testleri yurt dışından döndükten kısa süre sonra pozitif çıkanlar hariç, bütün tıbbi maliyetleri devlet tarafından karşılanıyor. Ancak hükûmet, 8 Aralık’tan itibaren “isteğe bağlı olarak aşılanmamış hastalardan ücret almaya başlayacağını” bildirdi. Aşı için uygun olmayan kişiler için ise tıbbi faturalar ödenmeye devam edecek. Hükûmet ayrıca 31 Aralık’a kadar kısmen aşılanmış kişilere ikinci dozu olmaları için zaman vererek faturayı ödeyecek.

Belçika Sağlık Bakanlığı SMA tedavisinde kullanılan ilacı karşılayacaklarını duyurdu Belçika Sağlık Bakanı SMA tedavisinden kullanılan ve en pahalı ilaçlar arasında yer alan Zolgensma'nın ücretini karşılama kararı aldı.

Pfizer’dan corona virüse yeni tedavi: Klinik denemeleri başladı ABD'li ilaç şirketi Pfizer, ağız yoluyla alınan Covid-19 ilacını corona virüs hastalarında denemeye başladığını açıkladı. Corona virüs için anahtar enzimin aktivitesini bloke etmek üzere tasarlandığı bildirilen ilacın bin 1140 kişi üzerinde denemelerinin yapılacağı aktarıldı.