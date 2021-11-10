Türkiye Gazetesi

Japonya'daki Akita eyaletinde bir tavuk çiftliğinde kuş gribi vakasının tespiti üzerine bakanlık harekete geçti.

Kyodo ajansının haberine göre, Yokote bölgesinde bir tavuk çiftliğinde sezonun ilk kuş gribi vakası saptandı. Görevli veteriner, çiftlikte tavuk ölümlerinin artış gösterdiğini yerel sağlık birimlerine rapor etti. Çiftlikte test yapılan 13 tavuğun 12'sinde kuş gribi belirlenmesi üzerine durum Tarım Bakanlığına bildirildi.



Kuş gribi vakası tespiti sonrası bölgede binlerce tavuğun itlaf edileceği açıklandı

143 BİN TAVUK İTLAF EDİLECEK

Akita Valiliği, yaklaşık 143 bin tavuğun itlaf edileceğini açıkladı. Çiftliğin 10 kilometre çapında tavukların dolaştırılması ve yumurta sevkiyatı yasaklandı.

Koronavirüsten çok daha tehlikeli! Uzmanlardan kuş gribi uyarısı Bilim adamları, nüfus artışı, küresel ısınma, doğal olmayan yollarla yapılan tarım ve hayvancılık gibi nedenlerin etkileriyle hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların gittikçe daha ölümcül ve tehlikeli olduklarını söyledi. Covid-19, Ebola, HIV, Nipah virüsü ve Zika gibi ölümcül hastalıkların yanı sıra kuş gribi virüslerinin de mutasyona uğradığını belirten uzmanlar, dünyada şu anda insanlar için ölümcül olabilen sekiz kuş türünün olduğunu açıkladı.