Türkiye Gazetesi

Meksika basınından çıkan haberlere göre, ülkelerinde gördükleri şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar dolayı kaçmaya çalışan binlerce düzensiz göçmen, ABD’nin sınır kapılarına dayanmış durumda.

YENİDEN YÜRÜYÜŞE GEÇTİLER

Ülkenin doğusundaki Veracruz ve kuzeybatısındaki Oaxaca eyaletlerinde toplanan göçmen kafileleri, ABD'ye ulaşmak için yeniden yürüyüşe geçti.

ÜLKEYE GİRİŞLER DEVAM EDİYOR

Ulusal Göç Enstitüsü (INM), düzensiz göçmenlerin sayılarının azalmakla birlikte ülkeye girişlerinin devam ettiğini bildirdi.

30 GÖÇMEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Meksika'nın güneydoğusundan 5 Kasım'da ABD sınırına yürümek isteyen Orta Amerikalı göçmenler ile Ulusal Muhafızlar arasında çıkan olaylarda 30 göçmen gözaltına alınmış, 5 polis yaralanmıştı.

HER YOLU DENİYORLAR

İlk etapta Meksika'nın Chiapas eyaletinin Villa Comaltitlan kasabasına ulaşmayı amaçlayan düzensiz göçmenler, sonra başkent Meksiko üzerinden ABD sınırına vararak bir şekilde bu ülkeye geçmeyi hedefliyor.

UZUN ZAMANDAN BERİ DENİYORLAR

Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Yunan Sahil Güvenliği 23 göçmeni Türk karasularına itti Datça ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik bot içinde geri itilen 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris’te 50 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı düzensiz kurtarma olayında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İran, göçmenleri ateş ederek sınırımıza itiyor Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Uslu, İran’ın Afgan göçmenleri ateş ederek Türkiye sınırına ittiğini, hatta, sınırı geçerken de “Türk askeri size ateş etmez. Çıkın gidin” dediklerini anlattı.