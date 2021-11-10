Türkiye Gazetesi

Başarılı bir aşı programının ardından ülkede salgın öncesi hayata dönülmüştü. Danimarkalılar eğlence yerleri ve restoranlara serbestçe girmeye, maske takmadan toplu ulaşımı kullanmaya ve herhangi bir sınırlama olmadan kalabalık etkinliklerde bulunmaya başlamıştı.

Ülkede eylül ortasında başlayan bu iyimser hava kısa sürdü. Koronavirüs vakalarının artmasıyla Avrupa yeniden dünyada salgının merkezi haline gelirken kıtadaki çoğu ülke gibi Danimarka da koronavirüs tedbirlerini yeniden getiriyor.

"KORONA PASAPORTU" GELİYOR

Eylül ortasında günlük 200 civarındaki vakaların son günlerde 2.300 civarında seyretmesi üzerine hükümet, gece kulüpleri ve restoranlara girişte aşılama ve negatif Covid-19 testini içeren “korona pasaportu” gösterilmesini isteyen kanun teklifinde bulundu.

Teklifin parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Danimarka bu konuda Avrupa’da yalnız değil. Avusturya bu hafta aşısızların restoran ve otellere girmesini yasaklarken İzlanda da maske ve sosyal mesafe kurallarını yeniden yürürlüğe soktu.

Dünya Sağlık Örgütü ağırlaşan kış şartlarında Avrupa’da yarım milyon kişinin Covid-19’dan ölebileceği uyarısında bulundu.

Danimarka'da tüm koronavirüs tedbirleri kaldırılıyor Mart ayından itibaren aşı kartı uygulamasına geçen Danimarka, bugünden sonra tüm koronavirüs tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu. Ülkede 'temaslı' uygulamasının kaldırılacağı belirtilirken, yalnızca Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin karantinaya alınacağı aktarıldı.