Türkiye Gazetesi

Japonya’nın Suita kentinde yer alan Osaka Üniversitesi Hastanesi’nde tuvalete bazı musluk suyu borularının bağlı olduğu keşfedildi. Geçen ay ortaya çıkan skandalla ilgili yerel medya kuruluşu Yomiuri Shimbun'un bildirdiğine göre 20 Ekim’de hastane binasında yapılan incelemede yaklaşık 120 musluğun tuvalet borularına bağlı olduğunu ortaya çıktı.

MUSLUKLAR 30 YIL BOYUNCA DEĞİŞMEDİ

Muslukların hastanenin açıldığı 1993 yılından beri yaklaşık 30 yıldır değişmediği ve pis su giderlerinden gelen suyun içme suyu olarak kullanıldığını aktardı. Hastanede kalan binlerce hasta ve personel 30 yıl boyunca tuvalet suyunu bilmeden içti, el yıkamak ve gargara yapmak için kullandı. Osaka Üniversitesi konuyla ilgili araştırma yaptığını ve su kalitesinin kontrol edildiğini açıkladı.

HASTANE BAŞKAN YARDIMCISI ÖZÜR DİLEDİ

Diğer taraftan, hastanenin suyuna ilişkin daha önce tutulan raporlar, hastanenin haftada en az bir kez suyun rengini, kokusunu ve tadını kontrol ettiğini ve kayıtların başladığı 2014 yılından bu yana herhangi bir sorun bildirilmediğini gösterdi. Osaka Üniversitesi Hastanesi’nin başkan yardımcısı Kazuhiko Nakatani "İleri düzey tıbbi bakım sağlayan üniversite hastanesinin endişeye yol açmasından dolayı çok üzgünüm" diyerek özür diledi.

Japonya'da büyük skandal: Milyonlarca dolar hatalı ödendi Japonya hükümeti tarafından salgın döneminde vatandaşlara ödenen para yardımlarında milyonlarca dolarlık hata tespit edildi. Hükümet vatandaşlara fazla yatırılan tutarı geri ödemeleri için tavsiyede bulundu.