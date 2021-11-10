Türkiye Gazetesi

İskoçya’da yaşayan 74 yaşındaki Ken Smith, 40 senedir Lochaber'de bir göl kenarında inzivada yaşıyor. Kendisine göl kenarında tahtadan bir kulübe yapan Smith, doğalgaz, elektrik ve şebeke suyu bulunmayan bölgede doğayla iç içe bir hayat sürüyor.

Ana besin kaynağı oltayla Treig gölünden yakaladığı balıklar olan Smith, ayrıca kendi yetiştirdiği sebzeleri yiyerek ve ormandaki yabani meyveleri toplayarak hayatta kalıyor.

EN YAKIN YOL 40 DAKİKALIK MESAFEDE

BBC, İngiltere Derbyshire doğumlu adam hakkında bir belgesel çekti. Televizyona konuşan Smith, "Çok güzel bir hayat. Herkes tabiatla bütünleşmek ister ama herkes bunu başaramaz" dedi.

Medeniyetten uzak bir hayat süren Smith’e en yakın yol, yürüyerek 40 dakikalık mesafede. Yaşadığı yer de herkes tarafından 'ıssız göl' olarak adlandırılıyor.

26 YAŞINDA KARAR VERMİŞ

Smith, inzivayı seçmesine 26 yaşındayken bir çete tarafından kendisine yapılan ve üç hafta komada kalmasına sebep olan saldırının yol açtığını söyledi. 2019’da geçirdiği kısmi felç sebebiyle görme problemleri ve hafıza kaybı yaşayan Smith, ölünceye kadar kulübesinde yaşamakta kararlı.

Issız taşrada kayboldular! Hayatta kalabilmek için 10 kilometre yürüdüler Avustralya’da taşrada spor kampına katılan 21 yaşındaki Shaun Emitja ve 14 yaşındaki Mahesh Patrick bulundukları araçlarında mahsur kaldı. Gençlerden haber alamayan aileleri, arama kurtarma ekiplerine başvurdu. Arama kurtarma ekipleri tarafından havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu gençler günler sonra bulundu. Gençlerin ıssız bölgede su bulmak için kilometrelerce yol yürüyerek hayatta kaldığı öğrenilirken, gençleri bulan Komutan Vekili Kirsten Engels, “Hayatta kalabildikleri için çok şanslılar" dedi.