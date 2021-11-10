Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Rajasthan'ın eyaletinin başkenti Jaipur'un yaklaşık 535 kilometre batısındaki Barmer semtindeki Barmer-Jodhpur karayolu üzerinde bir yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.

İKİ ARAÇ SANİYELER İÇİNDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Feci kazada iki araç da alevlere teslim olurken, olay yerine kurtarma ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ölümlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine yardımda bulunulacağını duyurdu.

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