Türkiye Gazetesi

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi fiyata karşılaştırma pazarındaki rekabete aykırı uygulamalar nedeniyle Google’a Avrupa Komisyonu tarafından verilen 2,42 milyar euroluk para cezasının temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme, Google’ın "rakip karşılaştırıcılar yerine kendi ürün karşılaştırıcısını tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığını”n tespit edildiğini belirterek para cezasını onadı.

ARAMA SONUÇLARINI AYRICALIKLI SUNUYOR

Mahkemeden yapılan açıklamada, Google Alışveriş'in "ayrıcalıklı bir sunum ve konumlandırmadan" yararlandığı, rakip karşılaştırıcıların sonuçlarının ise "sıralama algoritmaları aracılığıyla" arama sonuçları sayfalarına düşürüldüğü açıklandı.

13 ÜLKEDE PAZAR HAKİMİYETİNİ SUİSTİMAL ETTİ

Google, karara itiraz etmek isterse dosyayı bir üst mahkeme olan AB Adalet Divanı'na götürebilecek. Soruşturma, rakiplerin şikayetleri üzerine 2010 yılında açılmıştı. AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak 13 ülkede pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,42 milyar euroluk para cezası vermişti.

Avrupa Birliği mahkemesinden YouTube'u sevindiren karar Lüksemburg'da bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı'ndan YouTube'u sevindiren karar bir karar geldi.