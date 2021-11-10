Türkiye Gazetesi

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin başkenti Shenyang’da rekor yağış getiren kar fırtınasının etkisi sürüyor. Eğitime ara verilmesine ve demiryolu hizmetlerinin askıya alınmasına yol açan şiddetli kar fırtınası nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Çin medyası, söz konusu ölümün Tongliao kentinde gerçekleştiğini aktarırken, hayatını kaybeden kişiye ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

OTOYOLLARDA BİN KİŞİ MAHSUR KALDI

Yetkililer, kar fırtınası nedeniyle kırmızı uyarı yayınlanan ve halka tedbir almaları çağrısında bulunulan Jilin eyaletinde de otoyollarda gece boyunca yaklaşık bin kişinin mahsur kaldığını söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, geçtiğimiz pazar gününden bu yana etkili olan kar fırtınasının bölgeye 1905'ten bu yana en fazla kar yağışını getirdiğini belirtmişti. Şiddetli kar fırtınası kara ve hava trafiğini olumsuz etkilerken bazı otoyolların trafiğe kapatıldığı ifade edilmişti. Kar kalınlığının ortalama 41 santimetreye ulaştığı kentte kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Shenyang Belediyesi, yolları temizleme çalışmaları için 2 binden fazla iş makinesi ve ekipman ile yaklaşık 24 bin işçi görevlendirdi.

ABD’de 2 binden fazla uçak seferi kar fırtınası nedeniyle iptal edildi ABD’nin Colorado eyaletinin başkenti Denver’da 2 binden fazla uçuş yoğun tipi nedeniyle gerçekleştirilemedi.

ABD'nin iç bölgeleri 3 gün sürecek sert kar fırtınasına hazırlanıyor ABD’nin “Yüksek ovalar ve kayalıklar” bölgesi olarak bilinen orta kesimlerinde 3 gün boyunca hayatı olumsuz etkileyecek ciddi kar yağışının beklendiği belirtildi.

İspanya'da kar fırtınasında 3 kişi hayatını kaybetti İspanya'yı etkisi altına alan kar fırtınasında son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti.