Türkiye Gazetesi

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada, Japonya’nın Ryukyu Adaları'nın güneydoğusunda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirilerek, depremin 2 kilometre derinlikte yaşandığını aktardı. EMSC, depremin merkez üssünün Okinawa eyaletinde yer alan Naha kentinin yaklaşık 312 kilometre güneyinde olduğunu açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI BİLGİSİ YOK

Depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.

Japonya'da 5,2 ile sallandı Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği öğrenildi.