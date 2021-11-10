Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Covid-19’a bağlı en genç ölüm kayıtlara geçti. KKTC’de dün Covid-19 nedeniyle Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'ne kaldırılan 8 yaşındaki M.C.K. isimli çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

KKTC’de son 24 saatte 100’ü yerel toplam 133 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 23 bin 818’e ulaştı. Ülkede son 24 saatte Covid-19’dan 2 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 93’e yükseldi.

KKTC'de son 24 saatte 66 Kovid-19 vakası görüldü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 66 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 19 bin 104'e yükseldi.

KKTC'de 104 koronavirüs vakası görüldü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 104 koronavirüs vakası görüldü ve toplam vaka sayısı 9 bin 288'e yükseldi.