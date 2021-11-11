Türkiye Gazetesi

Lübnan Doktorlar Sendikası Başkanı Şerif Ebu Şerif, ülkedeki sağlık durumu ve salgının yayılması hakkında başkent Beyrut'ta basın açıklaması yaptı. Ciddi önlemler ve aşı kampanyasının genişletilmemesi halinde salgının tehlikeli bir boyuta ulaşabileceğini belirten Şerif, "Ülkede yeni bir virüs dalgasının yayılmasından ciddi bir şekilde endişe ediliyor. Günlük olarak vaka sayıları artıyor." dedi.



NÜFUSUN YÜZDE 34'Ü AŞILI

Aşılanma oranının düşük olmasından şikayet eden Şerif, "Güçlü aşılanma kampanyasına rağmen Lübnan'ın nüfusunun sadece yüzde 34'ü yani 1 milyon 800 bini aşı yaptırdı." dedi.

EKONOMİK KRİZ SAĞLIK SİSTEMİNİ FELÇ ETTİ

Ülkenin içerisinde bulunduğu tarihi ekonomik krizin sağlık sistemini felç ettiğine de değinen Şerif, "Sağlık sistemi, hastaneler ve ilaç sektörü ekonomik kriz nedeniyle çökmenin eşiğinde. Eğer kurumlar gerekli finansal yardımları almazsa, hizmetleri devam etmeyebilir." uyarısında bulundu.

UYGULANAN TEDBİRLER ZAYIF

Lübnan'da koronavirüs nedeniyle günlük ölenlerin sayısı ortalama 6, şu ana kadar ölenlerin sayısı ise 8 bin 561 olarak gösteriliyor. Lübnan'da, salgına rağmen başta insanların toplu olarak bulunduğu yerler ve kapalı alanlar olmak üzere ülke genelinde ciddi bir tedbir uygulaması söz konusu değil.



Lübnan'da kriz sürüyor! Benzin fiyatları 4 kat arttı Lübnan'da devam eden kriz benzin fiyatlarına da yansıyor. Son gelen yüzde 38'lik zamın ardından benzinin fiyatı 3 ay içinde 4 kat yükselmiş oldu.



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