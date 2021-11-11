Türkiye Gazetesi

Rus savaş uçakları Suriye'nin idlib'deki tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldı. Rus savaş uçaklarının saldırısı sonucu yaralı ve ölü olduğu kaydedildi. Suriye'nin Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'in kuzeyindeki Maarrat Misrin bölgesi yakınlarında yer alan ve içerisinde sivillerin bulunduğu bir tavuk çiftliğini hedef aldı.

3'Ü ÇOCUK OLMAK ÜZERE 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Rus savaş uçaklarının saldırısında 3'ü çocuk, 1’i de kadın olmak üzere 5 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğunun aynı aileden olduğu aktarılırken, saldırı sonrası bölgeye çok sayıda sivil savunma ekibi gönderildi ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı İsrail’in Lübnan üzerinden Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği ve saldırıya Suriye hava savunma sistemleri tarafından karşılık verildiği bildirildi.

