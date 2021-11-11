Türkiye Gazetesi

Amerikan basınına konuşan Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in , pazartesi günü çevrim içi bir görüşme gerçekleştireceğini belirtti. ABD ve Çin arasındaki tansiyon son dönemde, Tayvan, ticaret ve insan hakları konusunda yükselmişti.



GLASGOW'DA GÖRÜŞME OLMADI

Şi'nin, İskoçya'nın Glasgow kentinde ay başında düzenlenen iklim zirvesine katılmaması nedeniyle Biden-Şi görüşmesi olmamıştı. Beyaz Saray ise aylardır iki liderin 2022'den önce çevrim içi görüşeceğini söylüyor ancak görüşme zamanına ilişkin detay vermiyordu.



ABD Çin'den gönderilen tohum paketleri nedeniyle soruşturma başlattı ABD'de, yüzlerce kişiye Çin'den sipariş edilmemiş tohum paketlerinin gönderilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.



ABD Çin hava yolu şirketlerinin uçuşlarını askıya alacak ABD Ulaştırma Bakanlığı, Çin hava yolu şirketlerinin tarifeli ABD uçuşlarının askıya alınacağını bildirdi.