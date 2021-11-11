Türkiye Gazetesi

Hakkındaki tutuklama kararı sebebiyle 8 yıldır yurt dışında olan Gürcistan'ın eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, yerel seçimlere 1 gün kala ülkesine döndü. 1 Ekim'de başkent Tiflis'te gözaltına alınan Saakaşvili cezaevine konuldu. Saakaşvili açlık grevine başlarken destekçileri de sokağa döküldü. O günden bu yana prostestolar sürerken eski Cumhurbaşkanı, sağlığının kötüleşmesi üzerine pazartesi günü kadlığı Rustavi'deki cezaevinden Tiflis'te bulunan Gldani Cezaevi Hastanesine kaldırıldı.

RUSYA TEHDİDİ...

Mihail Saakaşvili, bugün avukatı Nika Gvaramia'ya gönderdiği mektup aracılığıyla açlık grevine son vereceğini duyurdu. Bazı şartlarının yerine getirildiğini belirten Saakaşvili, mektubunda "Strazburg Mahkemesi'nin kararını dikkate aldım ve açlık grevini durdurmaya karar verdim. Rehabilitasyon süreci, açlık grevi yönetme sürecinden çok daha karmaşıktır. Gldani Hastanesinin ne teknolojik şartları ne de nitelikli sağlık personeli var. Üstelik bana işkence eden kurum çalışanlarına inanmam mümkün değil. Bana karşı uyguladıkları şiddetin görüntülerini gördünüz. Ayrıca, Strazburg Mahkemesi'nin bir gereği olan güvenlik ve psikolojik baskıdan korunma garantisi yoktur. Gori Hastanesi'ni de büyük bir tehdit olarak görüyorum. Çünkü Rusya, kaldırılmamın ana müşterisi ve Rus işgal ordusunun özel kuvvetlerinden birkaç kilometre uzakta. Açlık grevi sonrası rehabilitasyonumu hangi çok fonksiyonlu ve yüksek teknolojiye sahip kliniklerde, hangi şartlarda geçireceğime sağlık kurulundan karar vermesini rica ediyorum. Konseyin kararı tavsiye niteliğinde olmamalı, bağlayıcı olmalı, şartsız uyacağım, Yetkililer de şarsız olarak uymalı. Bu durumda, bu karar alınır alınmaz ve bu kurumdan ilgili kuruma transfer edilir edilmez, açlık grevini derhal durduracağım" ifadelerini kullandı. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de Saakaşvili'ye açlık grevine son vermesi yönünde çağırıda bulunuldu.

Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Saakaşvili cezasını çekecek Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin tutuklanmasına ilişkin konuştu. Garibaşvili "Hiçbir hükûmet onu bize serbest bıraktıramaz" dedi.

Tutuklanan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili açlık grevine başladı Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, 8 yıl sonra döndüğü ülkesinde gözaltına alındı. Cezaevine gönderilen Saakaşvili, açlık grevine başladı.