Macaristan'ın kuzeydoğusunda bulunan Szabolcs-Szatmar-Bereg vilayetinde yaşayan Sandor C, 2014 yılında Nyircsaszar köyünde tren altında kaldı. Ağır yaralanan adam, iki bacağını kaybetti ancak hayatta kaldı. Ardından ise 1 milyar forint (yaklaşık 32 milyon TL) tazminat almak için dava açtı. Ancak mahkemeden çıkan karar umduğu gibi olmadı.

KAZADAN ÖNCE SİGORTA YAPTIRMIŞ

Mahkemede, şahsın, kazadan önce birçok sigorta şirketine yüksek riskli kaza ve hayat sigortası yaptırdığı yönünde belgeler sunuldu. Sandor C'nin sigortadan para alabilmek için kendisini trene attığı iddia edildi. Delilleri inceleyen mahkeme, davacıyı suçlu buldu. Sandor C, sahtekârlık yaptığı gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak ceza ertelendi. Sandor C. eğer iki yıl içinde herhangi bir suça karışırsa bu aldığı cezayı da çekecek. Hükmün gerçek dışı olduğunu savunan Sandor C, avukatıyla birlikte karara itirazda bulundu.

