Türkiye Gazetesi

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nin açılış gecesi bir faciaya sahne olmuştu. Binlerce kişinin katıldığı festivalde çıkan izdiham sonucu 8 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. Fesivalde ağır yaralanan Bharti Shahani'nin ailesinin avukatı, Shahani'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Shahani'nin ölümüyle festivaldeki izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a çıktı.



BİLETİ OLMAYAN YÜZLERCE KİŞİNİN İÇERİ ALINDIĞI İDDİASI

Olay sırasında Shahani'nin yanında bulunan kuzeni Mohit Bellani, festival için fazla bilet satıldığını, biletsiz yüzlerce kişinin içeri alındığını ve güvenlik ve tıbbi müdahale ekiplerinin deneyimsiz olduğunu söyleyerek olaydan organizatörlerin sorumlu olduğunu savundu.

Festival izdihamının ardından ünlü rapçilere büyük şok! ABD'de bir müzik festivalinin açılış gecesinde çıkan izdiham 8 kişinin ölümü, 300 kişinin yaralanması ile sonuçlanmıştı. Korkunç olayın ardından yaralı şahıslardan birinin Travis Scott ve Drake'e 1 milyon dolarlık tazminat davası açtığı öğrenildi.

Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.



ŞARKICILARA 1 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT

Scott, izdihamın ardından yaptığı açıklamada, en küçüğü 14 yaşında olan kurbanların ailelerine yardım etmeye çalıştığını söylemişti. Konserde yaralanan bir kişi, Scott ve birlikte sahneye çıkan şarkıcı Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.



ABD'de müzik festivali izdihamı: 8 ölü ABD'de düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'nde en az 8 kişi izdiham nedeniyle hayatını kaybetti.