Gallup tarafından 1-19 Ekim'de düzenlenen ve ABD genelinde 823 yetişkinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 32’si uyuşturucu nedeniyle aile içinde problem çıktığını ifade etti. Ankette, 1990’larda yapılan benzeri kamuoyu yoklamalarında uyuşturucu kullanımının aile içinde sorun çıktığını belirtenlerin oranının yüzde 18’lerde olduğuna dikkat çekildi.
EN ÖNEMLİ ARTIŞ YÜKSEK GELİRLİ AİLELERDE
En önemli artışın özellikle kırsal alanlardaki yüksek gelirli hanelerde yaşandığı belirtilen ankette, ancak uyuşturucu sorununun tüm demografik gruplarda artış gösterdiğinin altı çizildi. Ankete katılanların yüzde 64’ü ülkedeki uyuşturucu sorununu "aşırı" ve "çok ciddi" olarak niteledi.
Kolombiya’nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" yakalandı Dünya’nın en çok korkulan uyuşturucu kaçakçısı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, asker ve polislerin ortak operasyonuyla yakalandı.
Amerikalı davranışsal ekonomi uzmanına göre salgın, insanların harcama şeklini değiştirdi Carnegie Mellon Üniversitesi Ekonomi ve Psikoloji Profesörü George Loewenstein, salgın döneminde tasarrufun arttığını, hanehalkı harcamalarının sektörlere göre dağılımında ise değişime neden olduğunu söyledi.
ABD'de her 3 aileden 1'i uyuşturucu nedeniyle sorun yaşıyor
ABD’de yapılan bir ankete göre, her 3 Amerikalıdan 1'i, uyuşturucu kullanımı nedeniyle ailelerinde sorun yaşıyor. Ankete katılanların yüzde 64’ü ülkedeki uyuşturucu sorununu "aşırı" ve "çok ciddi" olarak niteledi.
Gallup tarafından 1-19 Ekim'de düzenlenen ve ABD genelinde 823 yetişkinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 32’si uyuşturucu nedeniyle aile içinde problem çıktığını ifade etti. Ankette, 1990’larda yapılan benzeri kamuoyu yoklamalarında uyuşturucu kullanımının aile içinde sorun çıktığını belirtenlerin oranının yüzde 18’lerde olduğuna dikkat çekildi.
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