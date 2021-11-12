Türkiye Gazetesi

Koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının önemi büyük. Japonya'da, aşı üreticisi Pfizer'ın, Kovid-19'a karşı takviye doz için yaptığı başvuru onaylandı.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı Kovid-19 Uzman Heyeti, Pfizer'ın destekleyici dozuna "kullanım izni" verdi.

Heyet, denizaşırı klinik testlerinde Pfizer aşısının 3. dozu vurulan deneklerin, 2. doz sonrasındaki dönemden 3 kat fazla antikor ürettiğini bildirdi.



ÜLKE GENELİNDE 92 KİŞİ YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE

Takviye dozun, başta sağlık çalışanlarına olmak üzere 18 yaş ve üzerine aralık ayından itibaren uygulanmaya başlanacağı kaydedildi.

Heyet, yaş haddinin düşürülmesine yönelik Pfizer'ın destekleyici dozunun, 18 yaş altı kişiler üzerindeki testlerinin sonuçlarını bekleyeceklerini bildirdi.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 725 bin 302, virüse bağlı can kaybı sayısı 18 bin 335’e yükseldi.

Ülke genelinde 92 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Japonya koronaya iyi gelen ilacı ücretsiz dağıtacak Japonya'nın koronavirüse iyi geldiği belirtilen Avigan isimli ilacı talep eden ülkelere ücretsiz vereceği açıklandı.

Japonya koronavirüse karşı Ebola ilacını deneyecek Japonya’da araştırmacılar Ebola virüsü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir adlı ilacın korona virüsünün neden olduğu zatürre karşısındaki etkinliğini kanıtlamak için klinik çalışmalara başlıyor.