Türkiye Gazetesi

ABD'li bilim adamlarında oluşan bir ekip tarafından hazırlanan rapora göre, hücrelerin yenilenmesini destekleyen yeni bir tedavi, omurga yaralanması olan farelerde felci yok etti ve 4 hafta içinde yeniden yürümelerini sağladı.

FARELER ESKİSİ GİBİ YÜRÜMEYE BAŞLADI

Northwestern Üniversitesi bilim adamları, omurgalarında bir kesi yapıldıktan 24 saat sonra laboratuar farelerinin omuriliklerini çevreleyen dokuya bir jel enjekte etti.

Dört hafta sonra, tedaviyi alan fareler, yaralanmadan önceki kadar iyi yürüme yeteneklerini yeniden kazandı.

Yeni yayınlanan araştırmanın arkasındaki bilim insanlarından oluşan ekip gelecek yıl Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurmayı umuyor.

Ekip, hücreleri desteklemekten sorumlu dokuyu çevreleyen doğal olarak oluşan molekül ağının mimarisini taklit etmek için nanofiberler kullandı.

Felçli fareler kök hücre tedavisiyle yürüdü Belden aşağısı felç farelere yerleştirilen ve insan kök hücreleriyle düzenlenen doku, hayvanların yardımsız yürümesini sağladı.

Sinir hücreleri uyandırıldı, felçli fareler yürüdü Bilim adamları, belden aşağısı felç olmuş fareleri bilinçli olarak ayaklarını hareket ettirerek yeniden yürütmeyi başardı.