Türkiye Gazetesi

Norveç’te yapımı gerçekleşecek olan dünyanın en büyük yatı Somnio’nun ayrıntılı fotoğrafları paylaşıldı. Yatın büyüklüğü ve fiyatı dikkat çekti.

BİR DAİRESİ 11,2 MİLYON DOLAR

2024'te piyasaya sürüldüğünde dünyanın en büyük özel yatlarından biri olacak yatta bulunan 39 lüks dairesinin her birinin 11,2 milyon dolara mal olduğu belirtildi.

İLK YAT GEMİSİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

Özelleştirilebilir daireleriyle aynı zamanda dünyanın ilk "yat gemisi" olarak kabul edilen Somnio’nun uzunluğu 222 metre olurken, sergilenen daire seçeneklerinde deniz kabuğu şeklinde büyük yataklar, okyanus manzaralı geniş yaşam alanları ve duvar aynaları dikkat çekiyor.

160 İLA 650 METREKARE ARASI

160 ila 650 metrekare arası değişen dairelerin fiyatı 11 milyon dolardan başlarken en büyük dairenin, üst güvertenin çoğunu kapladığı vurgulandı.

“HAYAL ETMEK”

Latince "hayal etmek" anlamına gelen Somnio adlı yat gemi, İsveçli Winch Design ve Tillberg Design tarafından tasarlanırken, Norveçli gemi tasarımcısı ve üreticisi VARD tarafından inşa edilecek.

GİZLİ TUTULACAK

"Dünyanın en özel adresi" olarak tanımlanan gemiden daire alanların seçeceği seçeneklerin üç ay içinde tamamlanacağı belirtilirken, gemiden daire alanların kimliklerinin gizli tutulacağı aktarıldı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Somnio'nun kurucu ortağı Erik Bredhe yaptığı açıklamada, "Dünyadaki tek konut süper yat olarak, titiz standartlarımızı tamamlayan tasarımcılarla çalışmaktan mutluluk duyuyoruz" derken, "Sahiplerimiz, bu tür bir yata yakışır şekilde sadece en iyisini deneyimleyecek" diye konuştu.

DAİRELERİN SATIŞLARI BAŞLADI

Proje sözcüsü ise verdiği demeçte, Somnio'nun daire satışlarının bu yılın başlarında piyasaya sürülmesinden bu yana olağanüstü ilgi gördüğünü ve bazı dairelerin şimdiden satıldığını söyledi.

Uzun vadeli Bitcoin yatırımcıları harekete geçti: 77 bin Bitcoin satışı yaptılar Uzun vadeli düşünen Bitcoin yatırımcıları, Mayıs ayından bu yana ilk kez harekete geçtiler. Yatırımcıların ilk kez ellerinde bulundurdukları Bitcoin’leri satarak net pozisyonlarını azalttıkları belirtildi. Geçtiğimiz 7 gün içerisinde toplam 77 bin 778 Bitcoin satışı gerçekleştirdiler. Bitcoin rekor seviyeden gelen satışlarla yaşadığı sert geri çekilmenin ardından bugün 65 bin dolar sınırında bulunuyor.

Devlet Tiyatroları genelindeki 10 farklı oyun Ankara'da buluşacak Devlet Tiyatrolarının (DT) Türkiye genelindeki sahnelerinde sergilenen 10 farklı oyun, ‘Ankara Buluşmaları’ çerçevesinde 15-21 Kasım tarihleri arasında başkentte seyirciyle buluşacak.

Kazada ağır yaralanmıştı, 9 gün sonra hayatını kaybetti Bursa'nın Orhangazi ilçesinde emniyet şeridindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.