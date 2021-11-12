Koronavirüsle mücadelede artan vakalara tedbir almak Hollanda’nın gündeminde. Artan vakalara karşı alınması beklenen 3 haftalık önlemler arasında bar ve restoranların erken saatlerde kapanması, spor etkinliklerinin seyircisiz oynanması ve evden çalışma gibi öneriler bulunurken, okulların, sinema salonlarının ve tiyatroların açık kalacağı konuşuluyor.
Geçici Hükümet Başbakanı Mark Rutte hükümetinin bugün yapılacak kabine toplantı sonrası alınan kararları yerel saatle 18.00’de açıklaması bekleniyor.
Koronavirüs vakaları ülke genelinde 17 milyon 500 bine ulaştı. Eylül ayında azalan önlemler sonrasında hızla artan vaka sayısı, cumartesi günü 16 bin 300 vaka sayısıyla yeni bir rekora imza attı.
Hollanda’da nüfusun yaklaşık yüzde 85’inin tam aşılı olduğu bilinirken, kasım ayının ilk günlerinde 3. hatırlatıcı doz aşı sadece bağışıklık sistemi düşük belirli gruplara ve 80 yaş üstü kişilere önerilmişti.
Maske takmayı reddeden yolcular Amsterdam'da uçaktan indirilerek gözaltına alındı Hollanda Kraliyet Askeri Polisi, İspanya'dan Amsterdam'a gelen bir uçakta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske takmayı reddeden 6 İspanyol yolcunun gözaltına alındığını açıkladı.
Amsterdam'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gruba polis müdahale etti Hollanda'da yaklaşık bin kişilik grup, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uygulanan tedbirleri protesto etti.
Hollanda’da korona önlemleri arttırılabilir
Hollanda'da artan koronavirüs vakaları nedeniyle hükümetin yeni önlemler alınması gündeme geldi.
Koronavirüsle mücadelede artan vakalara tedbir almak Hollanda’nın gündeminde. Artan vakalara karşı alınması beklenen 3 haftalık önlemler arasında bar ve restoranların erken saatlerde kapanması, spor etkinliklerinin seyircisiz oynanması ve evden çalışma gibi öneriler bulunurken, okulların, sinema salonlarının ve tiyatroların açık kalacağı konuşuluyor.
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