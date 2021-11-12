Türkiye Gazetesi

Olay sırasında Masinge, Zoom uygulaması üzerinden seyircilerine egzersiz yaptırıyordu. Cinayete anbean şahit olan 200 kadar seyirci şoka girdi.

Olay sonrası polis tarafından yayımlanan fotoğraflar, seyircilerin yaşadığı dehşeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

SOYGUN İÇİN EVE GİRDİLER

Polis sözcüsü Mavela Masondo, cinayetin sebebinin tam olarak bilinmediğini açıklarken saldırganların soygun için eve geldikleri sanılıyor.

Canlı egzersize İngiltere’den katılan Mpho Magwaza, şoke edici olayı şu sözlerle anlattı: “Görüntüye bir adamın girdiğini görünce bir şeylerin ters gittiğini anladım. İki el ateş etmesini izledim. Adam hiç acımadı, çok soğukkanlı bir şekilde öldürdü. Gece hiç uyuyamadım.”

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