Türkiye Gazetesi

Ev, ilk bakışta meskenden daha çok bir ek binaya benziyor. Evin içine girildiğinde ise iki kata yayılmış şaşırtıcı derecede geniş bir daire görülüyor.

Tek odalı ev, mevcut alanı en üst düzeye çıkarmak için akıllıca tasarlanmış. Duvara yerleştirilmiş raflar, hacimli mobilyalar eklemeden alanı en üst düzeye çıkarırken, mutfakta ocak tezgâhın içine, mikrodalga fırın da baş hizasına yerleştirilmiş.

Yine mutfakta hantal masa ve sandalyeler yerine yemek yemek için az yer kaplayacak pratik bir düzenleme yapılmış.

Notting Hill, Londra'nın prestijli semtlerinden biri. Semt, ikinci el giysi ve antika eşyaların satıldığı sokak pazarıyla meşhur.

Homesite’taki emlakçılar, “pazar, butik ve kafelerden bir taş atımı uzaklıktaki” bu evin kaçırılmaması gerektiğini savunuyor.

Küçük ev büyük hayat Çevreyle dost şekilde sağlıklı yaşamayı ve tabiatta vakit geçirmeyi isteyenler her geçen gün artıyor. Böylece ABD’de yaygın olan ve her yere götürülebilen ‘tiny house’lara Türkiye’de de ilgi büyüyor.

Küçük evlere ferahlık Günümüzde büyük aileler yerini çekirdek ailelere, çok odalı evler de ‘nohut oda bakla sofa’ tarzına bıraktı.