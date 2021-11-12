Türkiye Gazetesi

Ukrayna başta Polonya olmak üzere Belarus ile sınırı olan Litvanya ve Letonya gibi AB ülkelerinde yaşanan göçmen krizinin Ukrayna’yı da etkilemesi ihtimaline karşı önlem aldı. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Belarus sınırında güvenliğin artırılması kapsamında yaklaşık 8 bin 500 askeri personelin konuşlandırılacağı ve personeli havadan desteklemek için sınıra 15 helikopterin gönderileceğini açıkladı.

"BİZ SINIRIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy yaptığı açıklamada, "Biz sınırlarımızdaki güvenliği, asker ve polisten oluşan yaklaşık 8 bin 500 kişilik bir ekiple daha da güçlendireceğiz. Şu an için tehlike arz eden bir durum söz konusu değil, her şey kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Bakan Monastırskiy ayrıca, Rusya ve Belarus ile olan sınırlar için duvar örülmesi gerektiğini ve bunun için devlet bütçesinden ödenek ayrılacağını da duyurdu.

Ukrayna'da göçmen tedbiri! Sınır güvenliğini artırıyor Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Belarus üzerinden gelen göç dalgası nedeniyle sınır güvenliğinin artırılacağını duyurdu.

Ukrayna'dan Rusya'yı kızdıracak adım: Daha fazla Türk SİHA'sı istiyoruz Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA'ları alan Ukrayna’dan yeni bir açıklama geldi. Genelkurmay Başkanı Sergei Shaptala tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'den aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların sayılarını arttıracaklarını belirtti. Rusya yanlısı ayrılıkçıların Bayraktar TB2’lere saldırı düzenleyerek vurduklarını söyleyen Shaptala, "Devlet bize Bayraktar SİHA’ları alıyor. Şu anda kullanımda olan SİHA’larımız var ve burada durmayacağız" dedi.